Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Tillerson Barzani ile görüştü

    Tillerson Barzani ile görüştü

    AA
    16.01.2018 - 16:05 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'ye "Erbil-Bağdat arasındaki diyalog görüşmelerine destek verdiğini" söyledi.

    Başbakan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Tillerson'un telefonla aradığı Barzani'ye Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü için taraflar arasındaki yapıcı görüşmelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu ilettiği belirtildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un taraflar arasındaki diyalog görüşmelerine destek vermeye hazır olduklarını söylediği kaydedildi.

    Açıklamada, IKBY'ye verdiği desteklerden dolayı Tillerson'a teşekkür eden Barzani'nin ise bölgede şiddetin patlak vermesi riskinin olduğunu, bununla mücadele için Erbil-Bağdat-Washington arasında üçlü ortak bir mekanizma çerçevesinde çalışılmasını talep ettiği aktarıldı.

    Barzani'nin ayrıca Bağdat ile sorunların çözülmesi için her zaman diyalog ve görüşmelere hazır olduklarını yinelediği belirtildi.

    Erbil ve Bağdat arasındaki, havalimanları, sınır kapıları, gümrük, güvenlik ve petrol gibi sorunların çözülmesiyle Irak merkezi hükümetine teslimi konusunda önceki hafta ortak bir heyet kurulmuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri