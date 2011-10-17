Tıkla, arabayı kazan!

Rüyaları Gerçek Olacak Adam
Geçen gün duydum ki E-Fatura'ya geçen TTNET'liler, VW Golf BlueMotion araba, 40" Samsung LCD TV ve Motorola Xoom Tablet Bilgisayar kazanıyormuş. Ben de hem doğaya katkım olsun hem de belli mi olur belki şans bana güler diye geçtim E-Fatura'ya, katıldım çekilişe. Sonrasında bir baktım ki TTNET’ten aradılar ve 'Beyefendi arabayı kazandınız.' dediler. Önce şaka yaptıklarını sandım sonrasında arabayı teslim etmek üzere beni çağırdıklarında anladım ki, olmaz denen oldu. Araba bana çıktı! Rüya gibi bir kazançtı derken sabah uyandığımda gerçekten de rüya olduğunu anladım. Bilgisayarımı açar açmaz ilk iş E-Fatura’ya geçtim, çekilişe de katıldım şimdi rüyamın gerçek olmasını bekliyorum. Siz de E-Fatura’ya geçip çekilişe katılmak için hemen tıklayın, hediyeleri kazanma şansını yakalayın. Kampanyaya son katılım tarihi 30 Kasım 2011.
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