TİD ödülleri sahiplerini buldu

RESEPSİYONA, Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan ve Ekonomiden Sorumlu Mannheim Belediye Başkanı Michael Grötsch’ün (Dezernat II) yanı sıra dernek üyeleri, bölgede faaliyet gösteren işverenler, bürokratlar ve siyasi partilerin belediye encümenleri katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan TİD Başkanı Mustafa Baklan, derneklerinin, özellikle göçmen kökenli gençlerin mesleki eğitimlerini tamamlayarak iş hayatına kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Baklan, bu konuda Mannheim İş Ajansı, Mannheim Ticaret Yüksek Okulu (HdWM) ve Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü (DTI Mannheim) kuruluşlarıyla sıkı işbirliği içinde olduklarını vurguladı.

Ekonomiden Sorumlu Mannheim Belediye Başkanı Michael Grötsch (solda), Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan

TÜRK İŞVERENLERİN PAYI BÜYÜK

Mannheim’da işsiz sayısının son 10 yılın en alt seviyesine gerilediğini ve ülke genelinde olduğu gibi bölgede de ekonomik gelişmenin sevindirici olduğunu belirten Belediye Başkanı Michael Grötsch ise, Türkiye kökenli işverenlerin bunda önemli bir payı bulunduğunu söyledi. Resepsiyonda, derneğin 2017 faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

TİD’in 2017 yılının işverenleri ödülüne MK Mutfak Küchen sahibi Fatih Bayar, BAK Finans ve Emlak şirketi yöneticisi Tamer Baklan ve DenizBank (Wien) AG Bölge Müdürü Zeynep Doğrucan layık görüldü. Bir yakınının cenazesi için ülke dışında bulunan Fatih Bayar adına ödülü ortağı Gökhan Çalık, Belediye Başkanı Michael Grötsch’den alırken, Tamer Baklan’ın ödülünü IHK-Rhein Neckar Genel Müdürü Dr. Axel Nitschke, Zeynep Doğrucan’ın ödülünü ise Karlsruhe Başkonsolosu Nevzat Arslan verdi.



Belediye Başkanı Michael Grötsch, IHK Rhein Neckar Genel Müdürü Dr. Axel Nitschke, TİD Başkanı Mustafa Baklan, Karsluhe Başkonsolosu Nevzat Arslan (soldan sağa).

Gökhan Çalık, Belediye Başkanı Michael Grötsch.

Tamer Baklan, Dr. Axel Nitschke.

Zeynep Doğrucan, Nevzat Arslan.

Mustafa Baklan, Gökhan Çalık.

TİD Başkanı Mustafa Baklan ve Başkan Yardımcısı Zeynep Doğrucan, resepsiyona katılan Başkonsolos Nevzat Arslan ve IHK Rhein Neckar Genel Müdürü Dr. Axel Nitschke’ye birer hediye verdi.