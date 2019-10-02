TİCARİ REFERANSLAR DTB’DEN SORULUYOR

-Yeşim Hanım, Ticari Enformasyon Raporu nedir?

Firmaların vadeli diğer deyişle kredili mal alımlarında, alacak sigortası kuruluşları başta olmak üzere finans kuruluşları, firmalara kredi limiti tahsis ederken Ticari Enformasyon Raporu talep etmekte ve bu rapora göre firmaya gayri nakdi kredi limiti tahsis etmektedir. Ticari Enformasyon Raporu ile mevcudiyeti, faaliyeti, ticari geçmişi, kredibilitesi tescil edilmiş olan firmalar, hiç peşinat ödemeden vadeli mal alımı yapabilmekte, mal bedelleri alacak sigortası kuruluşunca satıcıya garanti edilmektedir. Alacak sigortası kuruluşu, alıcı firmanın ticari riskini üstlenir ve mal alımı bedeline garanti verirken ana dayanağı ise Ticari Enformasyon Raporlarıdır.

-Peki Ticari Enformasyon Raporlarında Hangi Bilgiler Yer Alır?

Dünya standartlarına göre hazırladığımız raporlarda firmanın resmi kayıtlardaki bilgileri, ortaklık-yönetim yapıları, faaliyetleri, ticari geçmişi, finansal tabloları gibi pek çok bilgi yer almaktadır.

-Bu Bilgileri Hangi Bilgi Kaynaklarından Temin Ediyorsunuz?

Resmi kaynaklardan ve raporu hazırlanan firmanın kendisinin bizimle paylaştığı evraklardan temin ediyoruz.

Firmalar Bu Kapsamlı Bilgilerini Neden Sizinle Paylaşıyorlar?

Kapsamlı bir Ticari Enformasyon Raporu olan alıcı firmaların mal alımları, Alacak Sigortası Kuruluşunca sigortalanıyor; böylece alıcı firma hiç ödeme yapmadan kredili mal alımı yaparak ciddi bir finans imkanına kavuşmuş oluyor. Raporlarımız sayesinde firmaların nakit akışı rahatlıyor, banka kredisi ihtiyacı azalıyor. Dünyada likiditenin azaldığı bu dönemde çok daha önemli bir finansal imkan. Üstelik de bu sistemden yararlanmak için firmanın hiç para ödemesi gerekmiyor; sigorta primi, satıcı firma tarafından karşılanıyor.

Firmalar bu ciddi finansal avantajı fark ettikleri için de, bize mümkün olan en kapsamlı bilgileri vererek bu sistemden yararlanmak istiyorlar.

Hatta sık sık firmalar alacak sigortasından yararlanabilmek için , kendileri raporlarının hazırlanmasını talep ederek bize başvuruyorlar ama kendilerine, bize talebin Alacak Sigortası Kuruluşu tarafından gelmesi gerektiğini söyleyerek reddetmek zorunda kalıyoruz.

Yeşim Hanım DTB Dış Ticaret Bilgi Merkezi’ni tanıtır mısınız?

DTB Dış Ticaret Bilgi Merkezi, gerek Türkiye’de gerekse dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde yer alan firmalar hakkında Ticari Enformasyon Raporu hazırlayan, bağımsız bir enformasyon kuruluşudur.

DTB Dış Ticaret Bilgi Merkezi’nin Ticari Enformasyon Raporları, 20 yılı aşkın süredir uluslararası finans kuruluşları tarafından ticari kararlarında tek başına referans olarak kabul edilmektedir.

DTB Dış Ticaret Bilgi Merkezi, 1996 yılından bu yana finans kurumlarına yüzbinlerce Ticari Enformasyon Raporu hazırlayarak; firmaların uluslararası finans imkânlarından yararlanmasına destek olmuştur.

-Anladığımıza Göre, Faaliyetiniz Türk Ekonomisine Önemli bir Destek Sağlıyor.

Evet, hazırladığımız güncel, şeffaf ve kapsamlı ticari enformasyon raporları ile şirketlere repütasyon sağlıyor; ticari bağlantılarında, alacak sigortası başta olmak üzere, kredili mal alımı, bayilik gibi fırsatları yakalamalarına yardımcı oluyoruz.

Ticari enformasyon raporlarımız sayesinde, Türkiye’deki firmalarımıza ve ülke ekonomisine her yıl milyarlarca dolarlık finansal kaynak sağlamanın, haklı gururunu yaşıyoruz.

- Yurtdışı Firmalar Hakkında da Ticari Enformasyon Raporu sağlıyoruz demiştiniz.

Evet 200’den fazla ülkeden Ticari Enformasyon Raporu temin ediyoruz. Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde, ticari kararların bilgiye dayanarak verilmesi büyük önem taşıyor. Firmalarımız yurt dışı ticari bağlantılarında ticari partnerleri hakkında şeffaf ticari bilgiye sahip olabiliyor ve ticari kararlarını bilgiye dayanarak verip; risklerini minimize edebiliyorlar.

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