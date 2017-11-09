22 Kasım’da Frankfurt’a gelecek olan ATO heyeti, üç gün boyunca Frankfurt Ticaret Odası, Frankfurt Fuar ve Kongre yöneticileriyle bir araya gelecek. Temaslar sırasında Türkiye’ye yatırım ve iki ülke odalarının işbirliğini daha fazla artırmak için nelerin yapılması gerektiği konuşulacak. Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, “Türkiye ile Almanya ilişkilerinde son dönemde olumlu dönüşümler yaşanıyor. ATO’nun bu dönemde yapacağı ziyaret çok önemli. Ticarette küslük olmaz” dedi.