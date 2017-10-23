Ticarette hedef 5 milyar dolar

TÜRKİYE ve Özbekistan arasında 1990’lı yılların sonundan beri esen soğuk rüzgarlar yerini ılımlı bir döneme bırakıyor. Özbekistan birinci Cumhurbaşkanı İslam Karimov’un ölümünün ardından geçen yıl kasım ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu üykele yaptığı ziyaret, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtı. Karşılıklı diyalogların yeniden geliştiği bu dönemde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye yapacağı ziyaret büyük önem taşıyor. Mirziyoyev’in Türkiye ziyaretinde yatırımlar, turizm ve ticaret gibi birçok konuda antlaşmaların masaya yatırılması bekleniyor.

DÖRDE KATLAMALI

Türk basın mensuplarıyla Taşkent’te bir araya gelen Özbek yetkililer, iki ülke arasındaki potansiyele ve geleceğe vurgu yaparak Türk işadamlarına yatırım çağrısında bulundu. Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuckhkarov, şöyle konuştu: “Türkiye’nin yatırımlarından beklentimiz oldukça büyük. Eylül ayında Türkiye’den 70 işadamı Özbekistan’ı ziyaret etti. Üretimlerimizi gördüler. 1 Ekim’den itibaren gümrük ödemelerimizi iki misli azalttık. Türk işadamları için azaltılan gümrük ödemelerinin Özbek işadamları için de azaltılmasını istedik. İkili ticaretimizin 5 milyar dolar seviyesinde olmasından yanayım. Şimdiki rakam 1 milyar 300 milyon dolar civarında, yani 4 misli büyümesi gerekiyor. 5 milyar dolar gerçekçi bir rakam, bugünleri göreceğiz. İşbirliği için tüm koşullar var. 2 ülke lideri arasında dostane ilişkiler var. Bizim görevimiz karşılıklı güven tesis etmek. Tarım alanında taze mevye ve sebzelerin dondurularak ihraç edilmesi, ormancılık, otel inşaatları ve turizmin geliştirilmesi, hafif sanayi, düşük fiyatlı binlerce konutun yapılacağı inşaat alanları ve daha birçok sektörde yatırımlar yapılmasını planlıyoruz. Türk işadamlarının her alanda ve her bölgede Özbekistan’da çalışmasını istiyoruz.”

Senato Başkan Yardımcısı Svetlana Artıkova, Türkiye ve Özbekistan’ın aralarındaki potansiyelden tamamen yararlanmış olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Türk ve Özbek parlamentoları arasında bir işbirliği grubunun oluşturulması, konuya ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir. İşbirliği çalışmaları devam ediyor, parlamentolar arasında güven tesis etmiş olacağız. Her iki tarafın menfaatine olan şey aramızdaki potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmaların sadece kağıt üstünde kalmasını istemiyoruz. İşbirliği yapmak için turizm ve kültür gibi çok güzel ortaklıklar var. Ayrıca riskler ve tehditlerle mücadele konusunda da çalışmalıyız. Umuyorum ki her iki parlamento bu sözleşmeyi imzalar ve süreç başlar. Yakın ilişkilerde bulunursak halklarımız açısından da iyi olacaktır.”

VİZE KOLAYLIĞI İÇİN ÇALIŞILIYOR

ÖZBEKİSTAN Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ise Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in gerçekleştireceği ziyaretin bazı engelleri kaldırarak Türkiye’ye Özbekistan’ın kapısını açmak ve rahat seyahat açısından önemli olacağını söyledi. Abdukhakimov şöyle konuştu: “2016’da Türkiye’den Özbekistan’a 39 bin, Özbekistan’dan Türkiye’ye 122 bin ziyaret gerçekleştirildi. Nüfuslara bakarsak rakamlarda denge yok ve düşündürücü. İki ülkede tur operatörleri arasında işbirliği geliştirilecek, bu konuda TÜRSAB’la görüşüyoruz. Turizm yatırımcılarını ve sektörün önde gelenlerini Özbekistan’a yatırım yapmaya davet edeceğiz. Teşvik politikaları sayesinde sektöre yatırım yaparak 300 bin dolar’dan 10 milyon dolara kadar sermaye getiren yabancılara 3-7 senelik olmak üzere bazı vergilerden muaf bırakılması gündemde.”