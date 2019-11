Ticaretin Kalbinde A Plus Ofisler

Sur Yapı ve Hayat Holding, Topkapı – Edirnekapı bölgesinde hayata geçirdikleri Axis İstanbul projesiyle, iş dünyasına yeni bir adres sunuyor. A plus ofislerde yüzde 10 indirim ve 60 ay vade farksız ödeme imkânı bulunuyor.



İstanbul’un en eski ve en önemli ticaret bölgesi olarak nitelendirebileceğimiz Topkapı – Edirnekapı bölgesi son yıllarda yaşanan dönüşüm ile yeniden değer tazeliyor. Fabrika binalarının, atölyelerin ve iş merkezlerinin dönüşümü raylı sistem, metrobüs ve alt yapı yatırımları ile birlikte ortaya yepyeni bir ticaret merkezi çıkıyor. Gelişen bu bölge İstanbul’un modern çalışma alanlarına bir yenisini ekliyor. Hem ofisini modern bir mekâna taşımak isteyen şirket sahiplerinin ilgisini kazanırken bir taraftan da bölgeye yatırım yapan yatırımcıların kısa sürede yüksek kazançlar sağlamasını mümkün kılıyor. Bu dönüşüme ve gelişime en önemli katkılardan bir tanesi olan Axis İstanbul Türkiye’nin önemli markalarından Sur Yapı ve Hayat Holding iş birliği ile hayata geçiriliyor. İki önemli ticaret bölgesinin kalbi Vatan Caddesi ve E-5’in kesişme noktasında, Edirnekapı’da A plus lüks ofislerin yer aldığı yeni bir ofis ve alışveriş merkezi projesi olan Axis İstanbul toplam 125 bin metrekare inşaat alanına sahip. 27 bin metrekare A plus ofis alanı ile önemli şirketlere ev sahipliği yapacak. 60 bin metrekare kiralanabilir alışveriş merkezi alanında ise önemli markalar yerini alacak. Axis İstanbul projesi 550 Milyon dolarlık yatırımla bölgenin dönüşümünü sağlayacak nitelikte bir büyüklüğe ulaşıyor.



Çalışmaktan Fazlası

Ofis talebi apartman dairelerinden yeni ofis binalarına yöneliyor. İş dünyasının ofis beklentisi de yükseliyor. Günümüzün iş yaşamında stresten ve yoğunluktan sıyrılabilmek, çalışanların verimliğini artırabilmek amacıyla sosyal donatı alanları önemli bir yer tutuyor. Bu imkânları bir arada sunan ofis projeleri daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Ofis projeleri yeni dönemde birer ‘sosyal yaşam’ projesi haline geliyor. İşine ve çalışanlarına değer veren firmalar bu tip ofis projelerini daha çok tercih ediyor. Axis İstanbul projesi bulunduğu konum ve imkânları itibariyle günümüz iş yaşamının ihtiyaçlarını bir arada karşılıyor. Axis İstanbul’un sahip olduğu Haliç ve şehir manzarası ferah bir çalışma ortamı sunuyor. Ayrıca bünyesinde bulunan sosyal imkânlar ile çalışma hayatı ve sosyal yaşamı bir arada yaşama olanağı sağlıyor. Şirket sahipleri ve çalışanların işlerine kısa bir mola verdiğinde keyifli vakit geçirebileceği restoran ve kafelerle eşsiz dinlenme imkânları sunuyor. Axis İstanbul aynı zamanda sakinlerinin misafirleri ile birlikte dünya mutfaklarından çeşitli lezzetleri tadabileceği geniş bir restoran karmasına da ev sahipliği yapacak. Ayrıca çalışanların aileleri ve dostlarıyla birlikte alışveriş yapabileceği, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alışveriş merkezi ile sosyal yaşama değer katıyor. Günün yorğunluğunun ve stresinin atılabileceği sinema salonları, ofisten çok fazla uzaklaşmadan spor yapma imkânı sağlayan spor merkezi ile Axis İstanbul keyifli bir çalışma ortamının kapılarını aralıyor. Günümüzde şirket sahipleri ve çalışanların iş yaşamı içerisinde aileleri ile iletişimi çok büyük önem taşıyor. Bu düşünce ile tasarlanan Axis İstanbul’da çocuklar da unutulmadı. Ebeveynlerini ziyarete gelen çocuklarımız Axis İstanbul bünyesinde yer alan çocuk oyun alanlarında keyifli vakit geçirme imkânına kavuşuyor.



Konumuyla Farklı

Özellikle İstanbul iş yaşamının en büyük sorunlarının başında ulaşım sorunu geliyor. Bu sorunun çözümü için yeni toplu ulaşım hatları hayata geçiyor ve planlanıyor. Topkapı – Edirnekapı bölgesi toplu ulaşım açısından gelişirken Axis İstanbul bulunduğu konum itibariyle bu avantajı çok daha öteye taşıyor. Axis İstanbul’un hemen önünde yer alan Bayrampaşa Metro İstasyonu, arkasında bulunan Demirkapı Metro İstasyonu ve 600 metre mesafede yer alan metrobüs istasyonu ile toplu ulaşım hatları sakinlerinin ayağına geliyor. Bayrampaşa Metro İstasyonu’ndan Eyüp Meydanı’na yapılacak olan füniküler ile Bayrampaşa Metro İstasyonuna çok rahat ve kolay bir ulaşım sağlanacak. Ayrıca hizmete giren, Türkiye’nin ilk metro köprüsü olan Haliç Metro Köprüsü ve Anadolu ile Avrupa Yakası’nı birleştiren Marmaray ile sadece çevre ilçelerden değil, İstanbul’un ana merkezlerinden de ulaşım çok kısa ve rahat hale geliyor. Axis İstanbul’un önünde yer alan metro istasyonu ile, Atatürk Havalimanı, Taksim-Mecidiyeköy-Levent, Aksaray-Yenikapı-Sultanahmet-Sirkeci, Üsküdar-Kadıköy-Kartal gibi şehrin merkezi noktalarına, adliyelere, Dünya Ticaret Merkezine, Uluslararası Fuar Merkezine modern ve metro ulaşım ağları ile dakikalar içerisinde kolayca ulaşabiliyor.



Avantajlı Ödeme İle $ Kurunu 2.50’ye Sabitledi

Axis İstanbul’da sabit kur avantajı dikkat çekiyor. Ofis almak isteyenler %25 peşinat vererek teslimde %25 daha az ödüyor. Kalan %50 için 60 ay vade farksız Sur Yapı bünyesinde taksitlendirme yapabiliyor. B Blok’ta ofisler 74-210 metrekare arasında değişiyor. İhtiyaca göre birleştirilerek 7 bin 500 metrekareye kadar ofis alanları oluşturuluyor. Henüz satışa açılmayan C Blok ise büyük ve kurumsal firmalar için ayrıldı. C Blok Haliç manzarası ile toplamda 4 kat ve 7 bin 388 metrekare alandan oluşuyor. %10 indirim ve 60 ay vade farksız ödeme fırsatı sunuluyor.



Adalet Saraylarına Kolay Ulaşım

İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında hayata geçen Adalet sarayları ile hukuk dünyası daha modern çalışma koşullarına ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte özellikle avukatlar için Adalet saraylarına ulaşım büyük önem arz etmeye başladı. Axis İstanbul bulunduğu konum ve toplu ulaşım imkânları ile Adalet Saraylarına da kolay ulaşım imkânı fırsatı sunuyor. Özellikle raylı sistemler ve metrobüs ile Bakırköy ve Çağlayan’da bulunan Adalet Sarayı ile Kartal’da yer alan Anadolu Adalet Sarayı’na ulaşım İstanbul trafiği stresini yaşamadan kolaylıkla sağlanabiliyor.



Sosyal Yaşamla Entegre Ofisler

A Plus ofis demek artık günümüzde sadece sunulan hizmetler ve lüks ofis demek değil; aynı zamanda sosyal yaşamla entegre bir iş yaşamı sunmak anlamına geliyor. Axis İstanbulda ofislerin altında yer alan büyük Alışveriş Merkezi ve kolay ulaşım imkanları Axis İstanbul’da ofis sahibi olanlar ve çalışanlarının sosyal hayatla bire bir iç içe olmasını sağlayacak. Ayrıca Axis İstanbul’da iş hayatı için tüm detaylar düşünülmüş. Ofislerin içerisinde yer alan toplantı odaları toplantılarınızı rahatlıkla gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Proje içerisinde yer alan print center her türlü baskı ihtiyacınıza çözüm sağlıyor. Kargo ve posta dağıtım odası sayesinde gönderileriniz kolay bir şekilde gönderime hazır hale geliyor. Axis İstanbul projesi içerisinde yer alan IT hizmeti ile şirketiniz günümüz teknolojisine uyumlu hale geliyor. Konsiyerj ve vale hizmeti ile misafirleriniz en lüks şekilde ağırlanıyor. Her ofis için özel arşiv odaları ile uzun yıllar saklamanız gereken dokümanlarınız güvenli bir biçimde saklanabiliyor. Axis İstanbul’daki ofis sahipleri sunulan A+ hizmetlerle misafirlerini en prestijli şekilde ağırlayabilecekler.



3.5 Milyon Metrekare Yaşam Alanı İnşa Etti

1992 yılında faaliyete başlayan Sur Yapı, birçok projeyi başarı ile tamamladı. Sur Yapı, proje aşamasından başlayarak, geliştirme, mimari, yapım üretim dâhil anahtar teslimi, yüksek kalitede iş yapan bir inşaat firması olarak faaliyet gösteriyor. Firmanın faaliyet alanları gayrimenkul geliştirme, projelendirme, imalat yönetimi ve inşaat. Bugüne kadar 3.5 milyon metrekareyi aşan yaşam alanı üreten Sur Yapı, Greenium villaları, Villa Sera, Selvice Evler, Dora Park, Mahalle İstanbul, Adapark, Metrogarden, Exen İstanbul, Corridor Rezidans, Tilia, İdilia, Vitrin, Marka Rezidans ve Alışveriş Merkezi, Mirage Rezidans ve İlkbahar gibi konut projelerinin yanında, çok sayıda endüstriyel tesis ile 3M, Novartis, Total, Opet, Sony, Bosch-Siemens, Nobel İlaç, Casper, Aviva, İsviçre Hayat Sigorta gibi uluslararası büyük şirketlerin yönetim merkezlerini hem proje geliştirerek hem inşa ederek çok sayıda A plus ofis ve alışveriş merkezi yatırımları gerçekleştirdi. 2013 yılının Haziran ayında Axis Kâğıthane AVM’yi açan Sur Yapı, 2014 Eylül ayında ise Metrogarden AVM’yi hayata geçirdi. Sur Yapı Axis İstanbul, Exen AVM, Marka Rezidans & AVM ve İzmir Kompleksi’nin çalışmalarını da devam ediyor. 2007 yılından itibaren enerji yatırımlarına başlayan Sur Yapı halen 4 adet hidroelektrik santrali ve 2 adet rüzgâr enerjisi santrali ile ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını da sürdürüyor.



