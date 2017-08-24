Ticaret hedefi 4 milyar dolar

Yıldırım, Vietnam ziyareti sırasında ülkenin resmi haber ajansı VNA’ya verdiği mülakatta, iki ülkenin diplomatik ilişki kurduğu 1978 yılından bu yana Vietnam’ı ziyaret eden ilk Türk başbakan olduğunu ifade ederek bunu “geç de olsa iyi bir başlangıç” sözleriyle nitelendirdi. İki ülke arasında bundan böyle üst düzey ziyaretlerin artacağını, bu ziyaretlerin Türkiye-Vietnam ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını dile getiren Yıldırım, şu anda 2 milyar doların altında olan karşılıklı ticareti 2020 yılına kadar 4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

STA PLANLANIYOR

Yıldırım, Avrupa ile Asya arasında yer alan Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi Vietnam’ın birçok alanda güçlü yatırımlar arzu ettiğini vurgulayarak İstanbul’dan Hanoy ve Ho Çi Min’e günlük uçuşların önemine dikkat çekti ve iki ülke arasında seyahatlerin sıklaşması için vize uygulamasında kolaylık sağlanması önerisinde bulundu. Yıldırım, Türkiye’nin Vietnam ile serbest ticaret anlaşması (STA) için müzakerelere hazır olduğunu belirterek halihazırda Vietnam ile çifte vergilendirmeden kaçınılması ve ticaretin kolaylaştırılması konularında hemfikir olduklarını söyledi. Türk yatırımcıların, Vietnam’ın altyapı, turizm, yenilenebilir enerji, tekstil, madencilik ve gemi yapımı gibi sektörlerini yakından izlediğine işaret eden Başbakan Yıldırım, Vietnam’da faaliyet gösteren Türk iş adamlarının yatırım ortamından memnuniyet duyduğunu ve hükümetin desteğini takdirle karşıladığını belirtti.