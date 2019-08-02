Bu İş Tam Sana Göre!

- Verdiğin emeğin insanların sağlığına katkıda bulunması seni heyecanlandırıyorsa,

- Gününü doğru planlıyorsan,

- Lisans eğitimini bitirdiysen,*

- İlaç sektöründe benzer pozisyonda deneyimin bulunmuyorsa,

- Seyahat senin için engel değil keyifse,

- Ehliyetini yanından ayırmıyorsan,

- Askerliğin anılarda kaldıysa, bedelli askerlik sürecine başvurduysan veya en az

Ocak 2022 tarihine kadar askerliğin söz konusu değilse,

- Hem yıldız bir takımın parçası hem de takımın yıldızı olmaya adaysan,



Bu iş tam sana göre!



3 Eylül 2019 tarihine kadar Kariyer.Net üzerinden başvurunu yap,

İyileştiren Yüzler Ailesine katıl!

*Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programından mezun olan adaylar da

başvurabilirler.

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