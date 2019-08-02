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Bu İş Tam Sana Göre!

02.08.2019 - 16:57 | Son Güncelleme:

Taşıdığımız Heyecana, Hissettiğimiz Tutkuya Ortak Olacak,Tıbbın Gücüne Güç Katacak, Hayatı İyileştirecekTıbbi Tanıtım Temsilcileri Arıyoruz!

- Verdiğin emeğin insanların sağlığına katkıda bulunması seni heyecanlandırıyorsa,
- Gününü doğru planlıyorsan,
- Lisans eğitimini bitirdiysen,*
- İlaç sektöründe benzer pozisyonda deneyimin bulunmuyorsa,
- Seyahat senin için engel değil keyifse,
- Ehliyetini yanından ayırmıyorsan,
- Askerliğin anılarda kaldıysa, bedelli askerlik sürecine başvurduysan veya en az
Ocak 2022 tarihine kadar askerliğin söz konusu değilse,
- Hem yıldız bir takımın parçası hem de takımın yıldızı olmaya adaysan,
 
Bu iş tam sana göre!
 
3 Eylül 2019 tarihine kadar Kariyer.Net üzerinden başvurunu yap,
İyileştiren Yüzler Ailesine katıl!
*Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama önlisans programından mezun olan adaylar da
başvurabilirler.

 Detaylı bilgi için tıklayınız!

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