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    TİAD üyeleri kahvaltıda buluştu

    Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
    01.10.2017 - 18:41 | Son Güncelleme:

    Kuzey Bavyera’nın en köklü Türk Sivil Kuruluşlarından Avrupa Metropol Bölgesi Türk-Alman İşadamları ve Akademisyenler Derneği’nin yeni yönetimi, dernek lokalinde kahvaltı düzenledi.

    Kahvaltıya başta Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ve eşi Hülya Kül olmak üzere doktorlar, avukatlar Türk ve Alman iş adamları, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Derneğin ikinci Başkan Dr. Neslişah Yılmaz Terzioğlu misafirlerini selamlayarak, yeni yönetimi tanıttı. Başkonsolos Kül ’de yaptığı konuşmada, Tiad yönetim kurulunu ve üyelerini tebrik ederek, “Başarılı ve örnek çalışmalarınızın başarılarla devam etmesini diliyorum“ dedi.

    TİAD üyeleri kahvaltıda buluştu

    YAŞ GÜNÜ SÜRPRİZİ
    İdare heyeti üyesi Ahmet Can’ın sahibi olduğu Mevlana restoranın hazırladığı zengin kahvaltı eşliğinde davetliler, yeni projelerinden bahsetti.
    Kahvaltı sırasında, Tiad Yönetim Kurulu üyesi Suat Zal ’a 50. yaş günü sürprizi yapıldı.

    TİAD üyeleri kahvaltıda buluştu

    Etiketler: ALMANYA , TİAD , TIAD , Nürnberg
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