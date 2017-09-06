THY’ye Süper Jumbo jet

TÜRK Hava Yolları (THY), dünyanın en büyük yolcu uçaklarından Süper Jumbo Jet olarak da bilinen Boeing 747-8i’den 8 adet almak için masaya oturdu. Leasing olarak adlandırılan finansal kiralama yöntemi ile filoya katılımı planlanan uçaklar, THY’nin en uzun seferlerinde kullanılacak.

Alım gerçekleştiğinde THY, aynı gün birden fazla sefer yaptığı noktalara uçuşları bire düşürecek. Üç uçuşlu hatlarda ise iki sefer 747-8i ile yapılırken bir uçuş da Boeing 777-300ER’lar ile gerçekleşecek. Bu alım hayata geçerse imalatı azaltılan dört motorlu 747 Jumbo yeniden doğacak.

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