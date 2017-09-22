ThyssenKrupp’tan fabrika kapatmama güvencesi istediler

ALMANYA’nın demirçelik devi ThyssenKrupp’un, sektörün büyük şirketlerinden Hindistanlı Tata ile çelik dalını birleştirmesi, Bochum’da geniş katılımlı bir miting ile protesto edildi. Ruhr Bölgesi’nin birçok kentinden 7 bin çelilk işçisinin katıldığı mitingte federal ve eyalet milletvekilleri, yerel politikacılar ile sendika temsilcileri de yer aldı. İşçiler, sloganlar ve pankartlarla fabrika kapatmama güvencesi talep etti.

BAKANDAN SERT ELEŞTİRİ

Mitingte sert bir konuşma yapan SDP’li Federal Çalışma Bakanı Andrea Nahles, ThyssenKrupp yönetimine ağır eleştiriler yöneltti. Nahles, yönetim hatalarının şirketi zarara soktuğunu hatırlatarak, ThyssenKrupp yöneticilerinden birleşme koşullarını açıklamasını, ayrıca fabrika kapatmama güvencesi vermesini istedi. Bakan, ThyssenKrupp ile Tata’nın kuracağı şirketin Amsterdam olmasını da eleştirdi. Amsterdam’ın düşük vergi nedeniyle şirket merkezi olarak seçildiğini ileri süren Nahles, bu durumda çalışanların şirket yönetiminde söz sahibi olmasının engelleneceğini da söyledi.

BOCHUM BIÇAK SIRTINDA

Mitinge çok sayıda Türk işçisi de katılırken, ThyssenKrupp Bochum işletmesi işçi temsilcisi Engin Karakurt, birleşme nedeniyle 400 dolayında Türk olmak üzere 2 bin kadar kişinin çalıştığı Bochum’un kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Karakurt, beklentilerinin yaşlı çalışanların erken emeklilik yoluyla işten ayrılması, böylece genç çalışanların korunması olduğunu belirtti.





TyhssenKrupp, Tata ile birleşmesini bu hafta başında açıklamış, buna da gerekçe olarak kapasite fazlası ile sektörde özellikle Çin kaynaklı sert rekabet koşullarını göstermişti. ThyssenKrupp’un en büyük demirçelik fabrikası Duisburg’da bulunuyor. Burada 3 bin dolayında Türk olmak üzere 13 bin işçi çalışıyor.