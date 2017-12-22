ThyssenKrupp 2026’ya kadar garanti verdi

THYSSENKRUPP, sendikaya sunduğu öneride 2026 yılının sonuna kadar çalışanlara iş ve işyeri garantisi verdi. Ayrıca her yıl 400 milyon euro yatırım yapılacağı açıklanırken, önerinin kabulü ve İG Metall’in işverenle sözleşme imzalayabilmesi için sendika üyelerinin onayı gerektiği belirtildi. Eski IG Metall Sendika Başkanı ve ThyssenKrupp Steel Denetim Kurulu Başkanı Detlef Wetzel, alınan sonucu başarı olarak değerlendirdi.

Binali Demir (solda)

Sendika temsilcilerinden Binali Demir de “İşveren dokuz sene iş garantisi verdi. Kimsenin bu süre içinde iş ve işyeri endişesi duymayacak olması önemli. Karar, 27 bin emekçiyi yakından ilgilendiriyor. İşverenin yaptığı teklifteki ayrıntıları görmek gerekir. Teklif, ocak ayı ortalarında IG Metall üyelerine sunulacak. İşverenle toplu sözleşme imzalanabilmesi için sunulan teklifi sendika üyelerinin onaylaması ve yüzde 75’inin kabul etmesi gerekiyor” dedi.



