THY'nin yolcu sayısı yüzde 4.6 arttı

Türk Hava Yolları 2017 yılı 2. çeyreğinde 194 milyon TL zarar açıkladı. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı. THY geçen yılın aynı döneminde 656 milyon TL zarar etmişti.

THY'nin temmuzda toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.3 artışla 7.2 milyon oldu. Temmuzda yolcu sayısındaki artış iç hatlarda yüzde 26.8, dış hatlarda yüzde 22.5 olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı da söz konusu ayda 10.5 puanlık artış ile yüzde 83.8'e ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde ise toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.6 artışla 37.5 milyon olarak gerçekleşti. Bu dönemde yolcu doluluk oranı 3.8 puanlık artış ile yüzde 77.4'e çıktı.