THY'nin üçüncü çeyrek kârı 2.4 milyar TL oldu

Finansal sonuçlara göre geçen sene üçüncü çeyrekte 8.66 milyar lira olan toplam hasılat ise bu sene aynı dönemde 12.66 milyar TL oldu.

THY tarafından gönderilen yazılı açıklamada da "Türk Hava Yolları yıl başından itibaren uyguladığı mali disiplin ve dinamik talep yönetimi uygulamaları ile 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 939 milyon dolar, dokuz aylık döneminde ise 956 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirerek, tarihinin en yüksek kârına ulaştı" denildi.

Finansal sonuçları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı şunları kaydetti; “2017 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz karlılık, Ortaklığımızın güçlü nakit üretme potansiyelini net bir şekilde ortaya koymuştur.

Tüm Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyanın önde gelen beş yıldızlı havayollarından biri olma hedefimiz doğrultusunda, hizmet kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendine devam edeceğiz. Türkiye’nin en değerli markası ve en büyük hizmet ihracatçısı olan Türk Hava Yolları, yükselişini sürdürme ve İstanbul’u uluslararası hava taşımacılığının önemli bir merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek”.