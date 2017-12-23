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THYnin sipariş verdiği Boeing 777F tipi kargo uçağı İstanbul'da

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
23.12.2017 - 14:31 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yollarının (THY) yolcu uçağı olarak sipariş verdiği ancak sonradan kargo modeline çevrilen iki kargo uçağından biri olan TC-LJM kuyruk tescilli kargo uçağı saat 13.45'te Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Toplamda 102 ton yük taşıyabilen ve 777F olarak adlandırılan kargo uçağı, uzun menzilli seferlerde kullanılacak.

Boeingden sipariş edilen iki uçaktan diğeri olan TC-LJL kuyruk tescilli kargo uçağı ise Aralık ayı başında İstanbula getirilmişti.

2018 OCAK AYINDA 7 YENİ DESTİNASYON

Türk Hava Yollarının alt markası olan Turkish Cargo, 2018 yılı Ocak ayında uçuş ağına 7 destinasyon daha ekleyecek. Turkish Cargo, Ocak ayından itibaren Porto Riko'nun liman şehri Aguadilla, Kolombiya'nın başkenti Bogota, Nijerya'nın kuzey bölgesinde yer alan Kano, ABDnin Teksas eyaletinde yer alan Houston ve yine ABD'nin Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Miami, Tayvan'ın özel şehirlerinden biri olarak bilinen Taipei Taoyuan, ve Kanada'nın ticaret merkezi olarak bilinen Toronto'yu uçuş ağına ekleyecek.

Etiketler: THY , uçak , boeing
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