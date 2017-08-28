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THY’nin ardından Ford’a koltuk

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 21:55Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:55

BİR taraftan THY ile ortak kurduğu ‘Uçak Koltuk Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şirketiyle uçak koltuğu üretimi yapan Assan Hanil,  diğer taraftan Ar-Ge merkezinde sıfırdan geliştirdiği hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesi kapsamında Ford Otosan ile tedarik anlaşması yaptı.

Bu anlaşma çerçevesinde Assan Hanil geçen yıl IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı'nda lansmanını yaptığı koltuğunu, ilk olarak Ford Otosan için üretmeye başlayacak.Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ford Otosan gibi önemli küresel markanın büyük projelerinden birinde tercih edilmenin, Assan Hanil'in Ar-Ge, mühendislik, üretim ve kalite kabiliyetlerine olan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İHRACAT PLANLANIYOR

Güner, Assan Hanil'in bu yeni projesiyle dünya pazarlarına açılmayı, müşterilerinin bulunduğu ülke ve lokasyonlarda yeni tesisler kurmayı hedeflediğini bildirdi. Hava süspansiyonlu ticari araç sürücü koltuğu projesiyle ilgili tesisler dahil, 2017-2020 yıllarında 32 milyon Euro’luk yatırım planladıklarını belirten Güner, "Avrupa, Rusya ve Kore'ye orta vadede ciddi ölçekte ihracat yapmayı planlıyoruz. Bu bölgelerde lokal operasyon planlarımız bulunuyor. Bu noktada yalnızca Türkiye pazarı değil, projelerin gelişimine istinaden yakın coğrafyadaki büyük üreticiler de hedef pazarımız içinde yer alıyor” dedi.

Etiketler: Assan Hanil , Ford , gazetehaberleri
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