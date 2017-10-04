THY'nin acı günü

Banyo yaptığı esnada ayağının kaymasıyla yere düşerek hayatını kaybeden THY Uçuş İşletme Başkanı Sedat Şekerciÿ içinÿTHY uçuş eğitim merkezinde bir tören düzenlendi. Törene Sedat Şekercinin ailesinin yanı sıra Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Şekercinin cenazesi buradan karanfillerle ve dualarla uğurlandı. Şekercinin naaşı Ataköy 5. Camiin'de ikindi namazının müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Hadımköy Gülbahçe mezarlığında toprağa verilecek.

"ŞEKERCİ'NİN KIZI VE AİLESİ BİZE EMANET"

Törende bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Şekerci kaptan ile inşa ettiğimiz eserlerin yanında gülen yüzü, insanlığı, beyefendiliği, şirkete adanmışlığı, ailesine olan sevgi ve etrafına gösterdiği merhameti ve duygusallığı yüzünden okunan biriydi. Fakat Hakka yürümek, emaneti teslim etmek, vakti geldiğinde, ne bir saniye erken, ne de bir saniye sonra. İnanmış ve teslim olmuş insanlar olarak bize düşen bu acılı günümüzde kederli ailesiyle birlikte olmak. THY ailesiyle birlikte dayanışmamızı her zamanki gibi, sonuna kadar göstermek, sözlerden ziyade dualarla, ailenin de Şekerci Kaptanımızın da yanında olmak. Allah bize böyle acılı günler göstermesin. Allah Şekerci Kaptanımızın mekanını cennet eylesin. Onu burada yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah bu tesise de onun ismini verip, onu aramızda yaşatmaya devam ederiz" diye konuştu.

"BİZE VASİYETİN OLSUN"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise çok genç yaştaki ayrılığın Sedat Şekerci’ye yakışmadığını belirterek, "Şu anda önünde bulunduğumuz uçuş eğitim merkezi senin heyecanındı. Daha bir gün önce bu merkeze 10 ilave simülatör alımı için toplantı yapmıştık. Yerli simülatöre büyük katkıların vardı. Yenilerini katmak istiyordun. Bunlar bize senin vasiyetin olsun. Senin ismini burada yaşatacağız." dedi.