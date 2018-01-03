Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>THY'den özür mili

THY'den özür mili

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 09:09 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY), eski başbakan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz, oğullarının acı haberini uçakta öğrenmesin diye uçağın business sınıfında kablosuz internet sistemi devre dışı bırakmıştı. THY, yazdığı mektupla business sınıfta uçan 47 yolcudan özür diledi ve her yolcunun hesabına 7 bin 500 uçuş mili işledi.

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, bugünkü yazısında olaya ilişkin gelişmeyi yazdı. İşte o detaylar...

MESUT Yılmaz ve eşi Berna Hanım, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan İstanbul’a uçarlarken oğulları hayatını kaybetti. Aile bu acı haberi uçakta öğrenmesin diye uçağın business sınıfında WiFi yani kablosuz internet sistemi devre dışı bırakılmıştı. THY üzerine düşen görevi yaptı ve o sınıfta uçan diğer 47 yolcuya birer mektup yazılarak özür dilendi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yazdığı mektupta, internet sisteminin neden kapatıldığı da açıkça anlatıldı. THY ayrıca o uçuştaki diğer 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini bildirdi. Tek yön business class’ta mil kazanım hakkı da bu kadar zaten.

Böylece giderek büyüyen ve bir dünya markası haline gelen THY -iki arada bir derede kaldığı sorunu- en uygun biçimde çözmüş oldu.

Yılmaz Ailesi’nden yolculara teşekkür ilanıYılmaz Ailesi’nden yolculara teşekkür ilanı

2017 en güvenli uçuş yılı oldu2017 en güvenli uçuş yılı oldu

THYnin özür borcu varTHY'nin özür borcu var

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Etiketler: özür mili
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri