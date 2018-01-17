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THY'den mobil uygulamada bilet indirimi

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 19:53 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY), yeniden tasarladığı mobil uygulaması üzerinden 18-20 Ocak'ta bilet alacak yolcularına yurt içi ve yurt dışı tüm uçuşlarda yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kullanıcı arayüzü bir tasarımla yeniden hizmete sunulan mobil uygulama, yolcuların seyahat planlamalarında, bilet alımlarında ve mil işlemlerinde büyük kolaylık sağlıyor.

Yolcularının ödemelerini daha güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için ek geliştirmeler yapılan uygulamada yolculara, kredi kartlarını kameraya okutarak ödeme yapabilmelerini sağlayan bir seçeneğin de yer aldığı çok sayıda ödeme yöntemi sunuluyor.

Yolcuların önceki uçuşlarından ve seyahat tercihlerinden beğenilerini ön görebilen uygulama bu sayede THY yolcularının her birine farklı teklifler ile kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabiliyor.

Mobil uygulama ile yolcular ödül bilet veya mil satın alabiliyor, diğer üyelere mil transferi yapabiliyor.

THY mobil uygulamasını akıllı telefonlarına indiren yolcular 18-20 Ocak'ta yapacağı tüm uçuşlarda uygulama üzerinden yüzde 15 indirim ile biletleme gerçekleştirebilecek.

Etiketler: türk hava yolları
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