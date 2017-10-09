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Hürriyet >Ekonomi>Son dakika: THY’den ABD bileti alanlara çok önemli açıklama

Son dakika: THY’den ABD bileti alanlara çok önemli açıklama

Hürriyet Haber
09.10.2017 - 12:00 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları, ABD ile dün akşam başlayan 'vize krizi' ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

TÜRK Hava Yolları’ndan yapılan açıklama şöyle;

Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye vize uygulaması ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik İstanbul aktarmalı yolcularımızı etkilememektedir.
İstanbul aktarmalı yolcularımız haricindeki, Türkiye-ABD ve ABD-Türkiye arası seyahat edecek, 9 Ekim 2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 9 Ekim 2017 - 31 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı T.C. pasaportlu ABD varışlı, ABD pasaportlu Türkiye varışlı tüm yolcularımızın, 31 Ekim 2017 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla;

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T.C. PASAPORTLU YOLCULARIMIZ İÇİN;
1) Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir.

2) İade talepleri:
a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecektir.
b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecektir.

3) Bilet süresinin uzatılması:
Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır.

ABD PASAPORTLU YOLCULARIMIZ İÇİN;
1) Rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecektir.

2) İade talepleri:
a) Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılabilecektir.
b) Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılabilecektir.

3) Bilet süresinin uzatılması:
Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Ekim 2017 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir.
4) İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır.

 

 

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Etiketler: AnadoluJet , Türk Hava Yolları , vize uygulaması
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