THY yetiştirilmek üzere pilot alımı yapıyor! KPSS şartı yok!

THY, pilot alımı başvurusu kapsamında bünyesinde yeni bireyler istihdam etmeye hazırlanıyor. TOEFL ve IELTS puanlarına ilaveten sağlık şartının da aranacağı alımlarda, fiziki kriterler de yer alıyor. Peki, THY yetiştirilmek üzere pilot alımı başvurusu nasıl gerçekleşecek? İşte, başvuru hakkında bazı detaylar

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

*Aşağıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.



*Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.



*Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

İlan 30.04.2018 tarihi saat 16:00'a kadar yayında kalacaktır ve söz konusu tarihe kadar adayların başvuruları kabul edilecektir.

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ARANAN GENEL ÖZELLİKLER NELERDİR?

* T.C. Vatandaşı olmak,

* En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

* 01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak,

* Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak,

* Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak,

* Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

* Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

* Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

* Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

YABANCI DİL ŞARTI ARANACAK

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

TOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20)

IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6)

Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylarımıza, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, CRM süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır.

SAĞLIK ŞARTI ÖN KOŞUL OLACAK

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak. (Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.)

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

* İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)

* Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçümü

* DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

* Kurul Mülakatı

* CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

* Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)