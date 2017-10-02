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THY ve Malindo Air kod paylaşım anlaşması imzaladı

REUTERS
02.10.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY) Malezya merkezli Malindo Air ile kod paylaşım anlaşması imzaladı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma iki ülke taşıyıcısının yeni pazarlara girmesine olanak sağlayacak.

İşbirliği kapsamında, Malindo Air'ın Kuala Lumpur üzerinden icra ettiği Denpasar (Endonezya), Perth (Avustralya), Langkawi (Malezya), Penang (Malezya), Kuching (Malezya) ve Kota Kinabalu (Malezya) seferlerinde THY kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile bilet satışı yapabilecek.

Malindo Air ise kendi havayolu kodu ve sefer numarası ile THY tarafından icra edilen Kuala Lumpur-İstanbul hattının yanı sıra İstanbul-Londra/Amsterdam/Viyana/Frankfurt/Kopenhag parkurları üzerinde de satış yapabilecek.

 

Etiketler: Malindo Air , Türk Hava Yolları , Kuala Lumpur-İstanbul
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