Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>THY uçağında koku paniği! Acil iniş yaptı

    THY uçağında koku paniği! Acil iniş yaptı

    AA
    09.10.2017 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Brüksel seferini yapan uçak, içeride geniz ve göz yanmasına neden olan koku hissedilmesi üzerine Viyana Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi.

    THY'den yapılan açıklamaya göre, Brüksel'e gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan TC-JPR Airbus 320 tipi TK 1945 sefer sayılı uçakta, kalkıştan bir süre sonra geniz ve göz yanmasına neden koku hissedildi. 

    Durumun kaptana bildirilmesi üzerine Viyana Uluslararası Havalimanı'na mecburi iniş yapan uçakta, yolcularda herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı. Yetkililerce uçakta teknik inceleme başlatılırken, yolcular bekleme salonuna alındı.

    THY, incelemenin uzaması ihtimaline karşı, 3 bebeğin de aralarında bulunduğu 129 yolcunun seyahatlerine devam etmesi için Atatürk Havalimanı'ndan bir uçak gönderdi.

    Uçağın yerel saat ile 18.00'de Viyana'da olması bekleniyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: thy uçağı , koku paniği , acil iniş
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri