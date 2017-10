THY uçağı 12 bin metrede fırtınadan böyle geçti

Elverişsiz hava şartlarında yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar pilotlara zor anlar yaşatıyor.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar kötü havadan kaçınma yapıyor. Bir süre önce de 12 bin metre yükseklikte THY uçağından kaydedilen bir görüntü kötü hava şartlarının pilotlar için ne kadar zor olduğunu gözler önüne bir kez daha serdi.

ELEKTRİKLENME GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNDU

THY'nin Abu Dabi'den İstanbul'a gelecek Airbus 330 tipi uzun menzilli uçağı İran hava sahası üzerindeyken pilotlar yıldırımlara yakalanmamak için yoğun çaba verdi. CB bulutlarına yakalanmak istemeyen kokpit ekibi hemen tırmanışa geçti. THY uçağı gök gürültülü ve şimşekli havalarda ortaya çıkan Aziz Elmo Ateşi adı verilen atmosferik olayın arasından saatte 780 kilometrelik hızla yoluna devam etti. Bu sırada ise kokpitten tüm çıplaklığıyla görülen ışık kümesi görsel bir şölen sundu.

O ANLAR PİLOT TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

O anlar ise genç pilot Emre Çıngar'ın kokpite yerleştirdiği sabit kamera tarafından an be an kaydedildi. Çekilen video sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Uçak sorunsuz olarak yoluna devam etti.

Aziz Elmo Ateşi olarak da bilinen St. Elmo's Fire, fırtına sırasında sivri uçlu ve yüksek iletkenlerin etrafında oluşan bir plazma olarak adlandırılıyor. Genellikle parlak bir ışık noktası halinde beliren atmosfer elektriği boşalması olayıdır. Şimşek ile benzerlik gösterdiği söylenebilir ancak tam olarak şimşek değildir.