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    THY pilotu İngiltere'de 'hayat kurtardı'

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 09:26 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 10:47

    İngiliz basını, Türk Hava Yolları'nda çalışan bir pilotun bir Afgan mültecinin sınır dışı edilmesini son anda engellendiğini yazdı. 22 yaşındaki Afgan Samim Bigzad'ın Afganistan'a sınırdışı edilmesi durumunda 'öldürüleceğini' söylediği ancak İngiliz yetkililerin bu sözleri ciddiye almayarak sınır dışı sürecinden vazgeçmediği belirtildi. THY pilotu ise bu şekilde uçağı kaldıramayacağını açıklayarak uçuşu durdurdu; son noktayı koydu.

    Heathwrow Havaalanı'nda yaşanan olay İngiliz basınında geniş yer buldu. 

    Afgan mültecinin uçakta 'Ülkesine dönmesi durumunda öldürüleceğini' defalarca söylediği ve pilotun "Onu alamayacaksınız. Uçmuyorum. Başka birinin hayati riski var" ifadesini kullandı. 

    Bigzad'ın İngiltere'ye iki sene önce geldiği ve sığınma başvurusunda bulunduğu, başvurunun ise reddedildiği açıklandı. 

    THY pilotu İngilterede hayat kurtardı

    22 yaşındaki Bigzad.. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin Afgan mültecilere yönelik tavizsiz politikaları ve sınırdışı sürecini hızla hayata geçirmeleri birçok insan hakları kuruluşunun tepkisiyle karşılaşıyor. 

    Pilotun 'uçmayı reddetmesinin' ardından Afgan mültecinin uçaktan indirildiği belirtildi. Afgan mülteciye uygulanacak prosedürün ne olacağı ise bilinmiyor. 

    Bigzad’ı savunanlardan Bridget Chapman, İngiltere’nin saygın haber portalı Independent’a konuştu. Chapman, “Samim bir rakam ve istatistik değil. O kimseye zararı olmayan iyi bir insan. İngilizce öğreniyor ve kriket sporunu seviyor. Biz uçağa binenlerle iletişime geçerek durumu kabin ekibine iletmelerini istedik. Onlar da bunu gerçekleştirdi” dedi.

    AB havacılık kanunlarına göre bir uçağın havalanıp havalanmayacağına karar verecek tek isim pilot.

    THY pilotu İngilterede hayat kurtardı

     

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    Etiketler: İngiltere , ingiliz , mülteci
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