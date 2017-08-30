THY pilotu İngiltere'de 'hayat kurtardı'

Heathwrow Havaalanı'nda yaşanan olay İngiliz basınında geniş yer buldu.

Afgan mültecinin uçakta 'Ülkesine dönmesi durumunda öldürüleceğini' defalarca söylediği ve pilotun "Onu alamayacaksınız. Uçmuyorum. Başka birinin hayati riski var" ifadesini kullandı.

Bigzad'ın İngiltere'ye iki sene önce geldiği ve sığınma başvurusunda bulunduğu, başvurunun ise reddedildiği açıklandı.

22 yaşındaki Bigzad.. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin Afgan mültecilere yönelik tavizsiz politikaları ve sınırdışı sürecini hızla hayata geçirmeleri birçok insan hakları kuruluşunun tepkisiyle karşılaşıyor.

Pilotun 'uçmayı reddetmesinin' ardından Afgan mültecinin uçaktan indirildiği belirtildi. Afgan mülteciye uygulanacak prosedürün ne olacağı ise bilinmiyor.

Bigzad’ı savunanlardan Bridget Chapman, İngiltere’nin saygın haber portalı Independent’a konuştu. Chapman, “Samim bir rakam ve istatistik değil. O kimseye zararı olmayan iyi bir insan. İngilizce öğreniyor ve kriket sporunu seviyor. Biz uçağa binenlerle iletişime geçerek durumu kabin ekibine iletmelerini istedik. Onlar da bunu gerçekleştirdi” dedi.

AB havacılık kanunlarına göre bir uçağın havalanıp havalanmayacağına karar verecek tek isim pilot.

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