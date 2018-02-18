THY pilot alımı başvuruları başladı - Başvuru şartları neler?

Türkiye'de ve dünyada yapılacak en prestijli mesleklerden olan pilotluk için Türk Hava Yolları, tecrübe sahibi olmayan kişiler arasından yetiştirmek üzere pilot aday adayı alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylarda, TOEFL ve IELTS puanlarına ilaveten sağlık şartının da aranacağını duyuruldu. Yayımlanan ilana başvurular başladı. Peki alım şartları neler? THY'nin ilanına kimler başvuru yapabilir. İşte THY'nin pilot alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen adaylar için bazı önemli ayrıntılar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. Vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak

Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak

Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

BAŞVURULARDA YABANCI DİL VE SAĞLIK ŞARTI

THY, adaylardan başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

TOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20)

IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6)

Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adayların, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, CRM süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacağı da kurum tarafından açıklandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak da aranan bir diğer kriter.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yukarıda sizler için yazdığımız kriterleri taşıyan adayların;

İlana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir.

Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır. İlanın son başvuru tarihi 30.04.2018 tarihi saat 16:00'a kadar olup, söz konusu tarihe kadar adayların başvuruları kabul edilecektir.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)

Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçümü

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

Kurul Mülakatı

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

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