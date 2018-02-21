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    THY personel alım ilanı | Türk Hava Yolları personel arıyor

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Yolları (THY) kadrosunu yeni personellerle güçlendirmek istiyor. Kendi bünyesinde istihdam etmek üzere part time eleman alımı yapacağını açıklayan THY, iş arayan birçok kişiyi umutlandırdı. Peki, THY personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İlana kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları neler?

    Türk Hava Yolları, personel açığını gidermek ve kadrosunu zenginleştirmek için resmi internet sitesinden personel alım ilanı yayımladı. Yayımlanan ilana göre Türk Hava Yolları, Bilişim Teknolojileri departmanında görevlendirmek için part time personel alımı yapacak. Peki THY'nin açtığı ilana başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar...

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Türk Hava Yolları'nın söz konusu ilanına başvuru yapmak isteyen adayların, ilana kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Kurum, İlan kriterlerini sağlayan adayların tümü, Sözel/Sayısal Yetenek ve İngilizce yazılı sınavına davet edileceğini ve ilanın yeteri kadar başvuru gelene kadar yayında kalacağını duyurdu.

    İLANIN TÜM DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

    Bilişim sektörüne kendini yakın hisseden ve Bilgi Sistemleri kapsamındaki faaliyetlere ilgili

    Problem çözme yeteneği gelişmiş ve sonuç odaklı çalışan

    Ekip çalışmasına yatkın, kişisel motivasyonu yüksek olan

    Proaktif ve analitik düşünce yeteneğine sahip

    Düzenli raporlama ve dokümantasyona önem veren

    MS Office araçlarını çok iyi bilen

    Araştırmayı ve öğrenmeyi seven, teknolojiyi ve yenilikleri takip eden

    Sürekli kendini geliştirme eğiliminde olan

    Yazılı ve sözlü iletişim becerileri yüksek

    İnsan ilişkileri kuvvetli, güler yüzlü, ikna yeteneği yüksek

    İyi derecede İngilizce bilmek

    THY A.O. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak

    HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK?

    En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin bazı bölümlerinden alım yapacağını açıklayan THY, yayımladığı ilanda aşağıdaki bölümlerinden birinde öğrenimine devam eden ve belirtilen bölümlerde lisans 3.sınıf öğrencisi olan ve belgeleyebilen öğrencilere başvuru hakkı veriyor. İşte başvuru yapabilecek bölümler…

    Adli Bilişim Mühendisliği

    Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

    Bilgisayar Bilimleri

    Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

    Bilgisayar Mühendisliği

    Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

    Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

    Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

    Bilgisayar-Enformatik

    Bilişim Sistemleri

    Bilişim Sistemleri Mühendisliği

    Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

    Bilişim Teknolojisi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

    Elektronik Mühendisliği

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

    Endüstri Mühendisliği

    Endüstri ve Sistem Mühendisliği

    Endüstriyel Tasarım (Endüstri Ürünleri Tasarımı )

    Enformasyon Teknolojileri

    Enformatik

    Görsel İletişim Tasarımı

    Grafik Tasarımı

    İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

    İşletme Enformatiği

    İşletme Mühendisliği

    Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

    Matematik

    Matematik Mühendisliği

    Telekomünikasyon Mühendisliği

    Uçak Mühendisliği

    Üretim Sistemleri Mühendisliği

    Yazılım Mühendisliği

    Yazılım ve Bilişim Mühendisliği

    Yönetim Bilişim Sistemleri

    İLANA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: thy personel alımı , thy personel başvuru , son dakika
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