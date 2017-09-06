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THY, İsviçre’deki 50’nci yılını kutladı

AA
06.09.2017 - 10:01 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 10:01

THY’nin İsviçre’de faaliyetlerine başlamasının 50’nci yıl dönümü Zürih’te kutlandı. Gecede ‘Taksim Trio’ konser verirken, bir grup İsviçreli sanatçı da ülkelerine ait eserleri seslendirdi. Zürih Uluslararası Kloten Havaalanı Genel Müdür Yardımcısı Stefan Gross da THY’nin 1967’de ‘akıllıca’ bir karar alarak Zürih seferlerini başlattığını anlattı.

KUTLAMADA konuşan THY Orta Avrupa Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Fatih Cığal, THY’nin ilk dış seferinin 1947’de Ankara-Atina hattında gerçekleştiğini hatırlattı. İsviçre seferlerinin ise 1967’de İstanbul-Zürih hattında başladığını belirten Cığal, THY’nin günümüzde dünyada en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketi olduğunu vurguladı. Cığal dünyada 300’ü aşkın destinasyona uçuş yaptıklarını ifade ederek, “Bu destinasyonların 100’ü Avrupa kıtasına. Dünyada en hızlı büyüyen havayollarından biri olarak son 12 yılda yolcu sayımızı da 6 kattan daha fazla artırdık. İsviçre bizim için her zaman önemli bir pazar, Zürih ise THY için vazgeçilmez aktarma merkezlerinden biri oldu” dedi. İsviçre’de sadece Zürih’ten yılda 350 binden fazla yolcu taşıdıklarını aktaran Cığal, bu kentten Türkiye’ye sefer sayısını günde 3’ten 4’e çıkardıklarını dile getirdi.

THY, İsviçre’deki 50’nci yılını kutladı

İSVİÇRE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜLKE
Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da THY’nin Türkiye’yi mükemmel şekilde temsil ettiğini vurguladı. İsviçre’nin Türkiye için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Saygılı, Lozan Antlaşması ve Montrö Sözleşmesi’nin bu ülkede imzalandığını anımsattı.

THY, İsviçre’deki 50’nci yılını kutladı

ZÜRİH HAVAALANI’NIN SADIK MÜŞTERİSİ
Zürih Uluslararası Kloten Havaalanı Genel Müdür Yardımcısı Stefan Gross da THY’nin 1967’de ‘akıllıca’ bir karar alarak Zürih seferlerini başlattığını ifade etti. THY’nin İsviçre’de ‘sürdürülebilir’ bir başarı hikayesi yazdığını ve Zürih Havaalanı için ‘sadık’ bir müşteri olduğunu dile getiren Gross, “Ülkelerimiz ve kültürlerimiz arasında köprü olan ortaklığınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Biz böylesine güçlü bir havayolu şirketiyle çalışmaktan oldukça gurur duyuyor ve minnettarız” dedi.

THY, İsviçre’deki 50’nci yılını kutladı

ÇEKİLİŞTE BİLET KAZANDILAR
Programda Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’dan oluşan ‘Taksim Trio’ konser verdi. Ayrıca bir grup İsviçreli sanatçı da ülkelerine ait eserleri seslendirdi. Gecenin sonunda yapılan çekilişte ise üç davetli THY’den ödül olarak ‘business class’ uçuş bileti kazandı.

Etiketler: THY , isviçre , Fatih Cığal
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