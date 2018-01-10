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THY İsrail'de 1 milyon yolcu taşıdı

AA
10.01.2018 - 16:28 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY) 2017 yılında İsrail'e ve oradan başka ülkelere 1 milyondan fazla yolcu taşıdı.

İsrail'de en çok yolcu taşıyan yabancı havayolu şirketi unvanını bu yıl da koruyan THY yeni bir rekora daha imza attı.
İsrail'in kendi havayolu şirketi olan El-Al Havayolları haricinde ülkede faaliyet gösteren ve yolcu sayısı bir milyonu geçen ilk şirket THY oldu.

İsrail Havayolları Otoritesinin yayımladığı verilere göre, THY 2017'de İsrail'e ve İsrail'den başka ülkelere 1 milyon 18 bin 555 yolcu taşıdı.
THY'nin 2016'da taşıdığı yolcu sayısı ise 929 bin 838 olarak gerçekleşmişti.

THY'nin, İstanbul'dan İsrail'in tek uluslararası havalimanı olan Tel Aviv Ben Gurion'a günde 9 seferi bulunuyor.
Bu seferlerden biri Sabiha Gökçen'den sekizi ise Atatürk havalimanından gerçekleşiyor.

THY yolcularının Kudüs'e kolay erişimini sağlayabilmesi için İstanbul-Tel Aviv arasındaki seferlerde tur firmalarına indirim yapmıştı.
Türkiye'den Mecid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'e havayolu ile gidebilmek için İsrail kontrolündeki Tel Aviv Ben Gurion havalimanını kullanmak gerekiyor.

Etiketler: Taşıma
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