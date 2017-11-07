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THY Faslı kabin memuru alacak

İHA
07.11.2017 - 13:50 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları, yolcularına daha iyi hizmet verebilmek için bünyesinde çalıştırdığı yabancı kabin memurlarına Faslı kabin memurlarını da ekleyecek.

Türk Hava Yolları, Faslı kabin memuru almak için çalışmalara başladı. 100 Faslı Kabin memuru alımı yapacağının duyurusu yaptıktan sonra, 250’ye yakın başvuru alan THY mülakat yapıyor. Türk Hava Yolları, expat olarak adlandırılan kendi ülkeleri dışında çalışan kabin memurları sayısını arttırmak için mülakatlarını sürdürüyor.

THY şirket bünyesinde görev yapacak 100 Faslı kabin memuru alımı için 2-11 Ekim tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka şehrinde bir değerlendirme gerçekleştirdi. Mülakatlara 250’ye yakın Faslı katılırken, aralarından seçilen 100 kabin memuru adayı önümüzdeki günlerde eğitimlere başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Faslı kabin memuru sayısı 124’e çıkacak.

Etiketler: memur
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