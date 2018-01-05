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Thunderbolt 3 destekli QLED kavisli monitör!

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 09:51 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl, dünyanın ilk kavisli tasarıma sahip monitörünü piyasaya süren Samsung, bu yıl da Thunderblot 3 bağlantılı QLED kavisli monitörünü duyurdu.

9-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES 2018'de sergilenmesi beklenen Samsung'un Thunderbolt 3 QLED kavisli monitörü duyuruldu. %125 SRGB spektrumlu monitör, 178 derecelik görüş açısı sunuyor. 3440 x 1440 piksel QHD çözünürlükte olan ve 21:9 en-boy oranına sahip monitör, 34 inç boyutunda. 

Thunderbolt 3 destekli QLED kavisli monitör

1,500R kavisiyle şirketin en keskin kavisine sahip olan monitör, 4 ms tepki süresi ile daha ince bir çerçeveli tasarımda, daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Samsung'un diğer monitörlerinden farklı olarak, bu monitörün en dikkat çeken özelliği Thunderbolt 3 bağlantı portu olması. Bu bağlantı portu sayesinde fazladan kablo sayısı gerekmiyor ve hız-işlevsellik noktasında da sorun yaşanmıyor. Tek bir kablo sayesinde monitörün bağlanılabildiği cihazlar; USB Type-C dizüstü bilgisayarlar, Mac bilgisayarlar, depolama sürücüleri veya harici grafik kartları. Ayrıca bağlanılan cihazlara da 85 watt gücünde şarj özelliği de sunuyor. Son olarak monitörün fiyatının ve çıkış tarihinin CES 2018'de verileceği biliniyor. 

Etiketler: Kavisli Monitör
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