Thor’dan sıkılmaya başlamıştım

Chris Hemsworth

◊ Çok eğlenceli bir “Thor” izledik. Son filmde daha mizahi bir çizgi izlenmesi fikri nasıl doğdu?

- Son birkaç filmde karakterden biraz sıkılmış gibiydim. Asla değişmez bir Thor gibi hissetmeye başlamıştım. Marvel stüdyolarının başkanı Kevin Feige’i ve yönetmenimiz Taika Waititi’yi aradım. İkisine de şunu söyledim: Karakteri etkili şekilde geliştirmeli, hatta belki yeniden oluşturmalıyız!

Bu konuda fikirbirliğine vardık. Herkes yaratıcılığını konuşturmaya, doğaçlama yapmaya, set aralarında bile oynamaya başladı. Sonuçta da daha önce hiç olmadığı kadar eğlenceli bir film ortaya çıktı.



◊ Thor bir nevi James Bond rolü gibi oldu sizin için... Bundan sonra nasıl bir kariyer planlıyorsunuz? Thor’dan sonra ne olacak diye endişeleniyor musunuz hiç?

- Aslında Thor’u kabul etmeden önce de “Ya Thor’dan sonra hep aynı roller gelirse” diye çok düşünmüştüm.

Ama bak, Thor bana tüm fırsatları sunan, her kapıyı açan bir rol. Kaldı ki Marvel çatısı altında farklı filmler yapmayı da başardım bana kalırsa...

Son filme bakarsanız Thor’u bir bakıma yeniden yarattım, komik yönümü gösterdim.

Böylece filmi tamamen taze bir bakış açısıyla hayata geçirdik. Endişelerim var mı meselesine dönersek... Hayır, bir gün Thor ya da Marvel ile yollarımız ayrılabilir.

Ama kariyerimin bu dönemi, Marvel gibi önemli bir şirketle çalışmaktan gurur duyduğum, insanları koltuklarından kaldırıp sinemaya sürükleyen böylesi

büyük yapımlarda çalıştığım, dahası çok eğlendiğim bir dönem olarak kalacak hep...



◊ Özel efektler sizin oyunculuğunuzu nasıl etkiliyor?

- O büyük yeşil odada oynamak bazen aldatıcı olabiliyor... Çünkü etkileşim yapabileceğin bir set yok. Yönetmenimizin çekimlere başlamadan oldukça önemli bir hedefi vardı; mümkün olduğunca set ortamında ve doğal ışık kullanarak çekim yapmak istiyordu.

Başardı da... Tabii dijital efektler bu tarz filmlerin olmazsa olmazı... Filmin bitmiş halini ilk izlediğimde çok beğendim. Çekerken hiçbir fikrimiz olmayan birçok canavarı, binayı karşımda görünce, teknolojinin bu tür filmleri ne kadar zenginleştirdiğini daha iyi anladım.





CATE BLANCHETT BENİM İÇİN KORKUTUCU BİR DENEYİMDİ



◊ Filmde kardeşler arasında rekabet var. Sizin de kardeşiniz Liam ile aranızda çekişme oluyor mu? Üstelik ikiniz de oyuncusunuz...

- Kardeşler arasında rekabet olmaz mı hiç! Bizim de aramızda bir rekabet var ama pozitif ve eğlenceli bir rekabetten söz ediyorum. Biz sportif müsabakalarda acayip çekişiriz. Onun dışında birbirine destek veren iki kardeşiz.



◊ Efsane çizgi roman yazarı Stan Lee ile çalışmak nasıl?

- Stan Lee’ye saygımı tarif etmeme kelimeler yetmez.

Eğer bugün bu fırsatlara sahipsek bu onun yarattığı karakterler sayesinde oldu. Stan, yüzünden gülümseme eksik olmayan, karizmatik, doğal, aynı zamanda mizah anlayışı çok keskin biri. Biz izleyicinin, o da bizim kahramanımız...



◊ Peki ya Cate Blanchett? Açık söyleyeyim, onu bu filmde izlemek bizler için ayrı bir zevkti...

- Ooo, bak o benim için biraz göz korkutucu bir deneyimdi! Karşılıklı sahneleri çekerken kendime “Chris sen Thor’sun, bu filmin adı sensin” diye hatırlatsam da iç sesim “Bu hiç önemli değil, Cate karşında, senden çok daha yetenekli ve cool” deyip duruyordu. Ama sahnenin içine girip de birlikte çalışmanın zevkine varınca her şey değişti, rahatladım. Ondan çok şey öğrendim.



BU, KADINLAR İÇİN ZOR BİR PİYASA

◊ Son dönemde Hollywood’da üst üste patlayan taciz skandallarıyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?

- Kalbim kötü deneyimleri yaşamak zorunda kalan tüm oyuncularla... Kadınlar için çok daha zor bir piyasa olsa da artık insanların korkmadan açıklaması ve şeffaflık, bazı şeyleri değiştirecek.



◊ Kariyerinizin ilk dönemlerini hatırlıyor musunuz?

- Dün gibi! Los Angeles’a ilk taşındığım zamanlarda bir deneme çekiminden diğerine koşturuyordum. Parlak sonuçlar alamadığım o günleri, annemi arayıp “Ne yapacağım?” diye sorduğumu, onun “Eğer geri dönmek istiyorsan yatağın hâlâ burada” demesini, ama bir yandan da derken 9-5 çalışmanın bana göre olmadığını hatırlatmasını, sesindeki “başarmadan dönme” tonunu... Her şeyi çok iyi hatırlıyorum. Aslında ailemin destekleri o dönem sahip olduğum en önemli şeydi...



◊ Diğer destekçiniz de eşiniz Elsa Pataky...

- Evet... Elsa benim kovaladığım deli rüyayı her yönden desteklemek uğruna neredeyse tüm kariyerinden vazgeçti. Böylesine fedakâr bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım. Ama önümüzdeki yıl Elsa da işe dönmek istiyor. Bu durumda biraz da ben geri çekilecek, çocuklarla ilgileneceğim.



◊ Eşiniz çalışırken üç çocuğu idare edebilecek misiniz?

- Tabii ki hayır, bu çok zor iş... Allah’tan yardımcılarımız var. Elsa’nın numarası da hızlı aramada kayıtlı. Çocuklara dair her konuda gerekli tüm sırları öğrenmek için sürekli onu arayacağım.





KEVIN FEIGE MARVEL STÜDYOLARI BAŞKANI

SEYiRCi SiNEMADAN GÜLÜMSEYEREK AYRILMALI

◊ Yine çok eğlenceli bir film izledik. Yeni formül bu mu; bundan böyle süper kahraman filmlerinde aksiyon ile komedi bir arada mı olacak?

- Umarım... Geriye dönüp “Iron Man”de yaptığımıza bakarsanız, hem ciddi hem de komik anların olduğunu görürsünüz zaten. Marvel olarak dünyaya eğlenceli filmler sunmak istiyoruz. Bu demek değil ki filmlerimiz heyecanlı olmayacak ya da hiç dram içermeyecek... Ama mizah bizim filmlerimizin olmazsa olmaz parçası. Bence bu tür filmlerde seyirci sinemadan gülümseyerek ayrılmalı. “Thor”da yönetmenimiz Taika çok iyi bir iş çıkardı, mizah dozu seyircimizi mutlu etti.



◊ “Thor: Ragnarok” sizin Marvel bünyesindeki 17’nci filminiz. Önümüzdeki dönemde izleyiciyi neler bekliyor?

- Önümüzdeki dönem için altı çok büyük ölçekli film üzerinde çalışıyoruz. 2019 Mayıs’ında “Avengers” geliyor. Ayrıca “Ragnarok” yeni “Avengers”ın büyük bir parçası olacak. “Black Panther” ve “Ant Man” de yolda. 10 yılda 22 büyük film yapmış olacağız.



◊ Başka bir “Thor” filmi daha olacak mı?

- Yeni bir “Thor” filmi, üzerinde ciddi ciddi konuştuğumuz bir konu. Önemli olan doğru fikri ve doğru zamanı bulmak... O zaman neden olmasın? Taika ile yeniden çalışmayı açıkçası çok istiyorum.







TAIKA WAITITI YÖNETMEN



YÖNETMENLİĞİN EĞiTiMiNi ALMADIM, BU UMURUMDA DA DEĞiL

◊ Film tam bir görsel şölen... İnanılmaz renklerle dolu sahneler var. Nasıl bir vizyondur bu?

- Bu piyasaya oyuncu olarak girip sonradan yönetmen olan biriyim. Hayal kırıklığına uğramış bir oyuncuydum. Çünkü bana verilen rollerin hepsi sıkıcı geliyordu. Şimdi yönetmenim ve vizyonum aslında oyuncu versiyonumun tamamlayıcısı gibi. Sadece egomu tatmin etmek için tüm çektiğim filmlerde rol alıyorum. “Thor”da Korg bendim mesela... Kamera arkası görüntülere bakarsanız, neredeyse filmin tamamını Korg olarak yönettim. Hiçbir film okuluna gitmedim, bu konuda herhangi bir eğitimim yok, kuralları bilmiyorum ve umurumda da değil. Her şeyi işi yaparken öğreniyorum. Tüm hazırlığımı yapıp sete giderim ve her gün yeni bir şey öğrenirim. “Thor”un cool, eğlenceli, maceralı bir film olmasını istedim ve aklımdan geçenleri kameraya yansıttım, hepsi bu kadar.