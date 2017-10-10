THK'dan liseye uçak

Türk Hava Kurumu'ndan (THK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ihtisas üniversitesini açan Kurum, aynı zamanda model uçak, yamaç paraşütü, paraşüt, yelkenkanat, planör gibi verdiği gibi eğitimlerle havacılığa katkı sağlıyor.

Bu kapsamda; Aksu Uçak bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, söz konusu liseye uygulamalı eğitimlerinde kullanılması amacıyla T-67 marka eğitim uçağı verildi ve devir işlemleri gerçekleştirildi.