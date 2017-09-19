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Think Talk Case Speech 19 Kasım’da

Hürriyet Haber
19.09.2017 - 16:15 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 16:15

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu’nun düzenlediği Thınk Talk Case Speech 19 Kasım’da düzenlenecek. 

ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, hayatın her alanında yapıcı ve yaratıcı çözümler üreten, fark yaratacak vizyona sahip her insanı girişimci olarak tanımlıyor. Düzenlediği etkinlikler ile Ankara Girişimcilik ekosisteminin bir parçası haline gelen topluluk, bu sene ilk defa 19 Kasım 2017 tarihinde Ankara Crowne Plaza’da Think Talk Case Speech’i düzenliyor. Etkinlik eş zamanlı gerçekleşen iki ayrı ana bölümden oluşuyor. Bunlar;ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu, hayatın her alanında yapıcı ve yaratıcı çözümler üreten, fark yaratacak vizyona sahip her insanı girişimci olarak tanımlıyor. Düzenlediği etkinlikler ile Ankara Girişimcilik ekosisteminin bir parçası haline gelen topluluk, bu sene ilk defa 19 Kasım 2017 tarihinde Ankara Crowne Plaza’da Think Talk Case Speech’i düzenliyor. Etkinlik eş zamanlı gerçekleşen iki ayrı ana bölümden oluşuyor.

Bunlar;
● Vaka Analizi
● Girişimcilik Seminerleri

Vaka Analizi bölümünde Türkiye’nin Çeşitli yerlerinden takımlar halinde katılan yarışmacılar uzman mentorler eşliğinde kendilerine sunulan bir vaka karşısında hareket planı, iş modeli, gelir planı gibi projeler hazırlamaya çalışacaklardır. Proje sunumlarından sonra jürinin vereceği karar sonucunda dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.  Girişimcilik seminerlerinde ise katılımcılar girişimcilik ekosistemine yön veren isimlerin yapacağı konuşmaları dinleme fırsatı yakalayacaklar.

Etiketler: Think Talk Case Speech , odtü , ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu
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