Theresa May kabineye yeni atamalar yaptı

BAKANLAR Kurulu’na yapılan ilk atamada, adı cinsel taciz iddialarına karıştığı için Aralık 2017’de istifa etmek zorunda kalan Damian Green’in yerine Başbakan Yardımcılığı görevine Adalet Bakanı David Lidington getirilirken, ondan boşalan koltuğa ise David Gauke atandı.

Brandon Lewis Devlet Bakanlığına getirildi, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid’in görev alanına İskan Bakanlığı da eklendi.

SAĞLIK BAKANI ELEŞTİRİLİYORDU

Değişiklikler kapsamında, ülkedeki hastanelerde ve ambulans servisinde son haftalarda yaşanan ve kriz boyutuna ulaşan aksaklılardan dolayı muhalefetin hedefinde bulunan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt’ın görev alanına Sosyal Hizmet Bakanlığı da ilave edildi.

James Brokenshire’ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiği Kuzey İrlanda Bakanlığına da Karen Bradley getirildi.

DEĞİŞİKLİK DEVAM EDECEK

Kabinedeki değişikliklere devam edeceği belirtilen May’in, Avrupa Birliği ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varılamaması ihtimalini de göz önüne alarak, ‘Anlaşmasız Brexit’ senaryosuna yönelik de bu adla bir bakanlık ihdas etmesi bekleniyor.

Savunma Bakanı Michael Fallon ile Başbakan Yardımcısı Green, geçen yılın sonuna doğru bir ay arayla istifalarını vermişti.

Kabineyi sarsan bir olay da Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel’in İsrailli yetkililerle yaptığı izinsiz görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmasıyla yaşanmıştı.