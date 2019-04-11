Türkiye’de 20 yıldır Theodora Çocuk Hizmetleri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Sevgi Doktorları, ziyaret ettikleri hastanelerde her çocuğu gösterinin merkezine yerleştirerek aktivitelerini çocuğun fiziksel ve ruhsal ihtiyacına göre şekillendiriyor.
Açık ve etik ilkelere göre hastane çalışmasına uygun şekilde eğitime tabi tutulan profesyonel sanatçılar, Theodora Sevgi Doktoru olabilmek için hem İsviçre’de hem de Türkiye’de toplamda 1,5 yıllık bir eğitimden geçiyor. Theodora Sevgi Doktorları, Ankara ve İstanbul’da 9 hastanede, 10 sevgi doktoru ile bugüne kadar 350 binden fazla hastane ziyareti gerçekleştirdi.
Sevgi Doktorları, hastanede uzun süre tedavi gören çocukları her hafta aynı gün ve aynı saatte ziyaret ediyor. Gerçekleştirilen bu etkinlikler, hastanelerde kalan çocukları olumlu yönde etkileyerek tedavi süreçlerine yardımcı oluyor.
Theodora Sevgi Doktorları, çocuklar için zor ve alışılmadık hastane süreçleriyle çocukların daha kolay başa çıkabilmeleri için yola çıktı. Onlara renkli bir dünyanın kapılarını açtı. Binlerce çocuğu kısa süreliğine de olsa hastane ortamından uzaklaştırdı. Tedavi süreçlerine destek oldu. Hem çocukların hem de ailelerinin hayatında unutulmayacak, kocaman bir fark yarattı.
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