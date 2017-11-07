The Witcher 3’ün yeni grafik modu

Boostin4kix tarafından tasarlanan grafik modu, çim efektlerini olduğundan daha gerçekçi bir halde görünmesini sağlıyor. White Orchard, Velen ve Skellige bölgelerindeki çimleri daha gerçekçi yapan mod, 4K desteği sunuyor.

Çıktığı sene Yılın Oyunu Ödülü’nü alan The Witcher 3:Wild Hunt, son yıllarda çıkan en iyi aksiyon RYO oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Güzel senaryosunun üzerine sağlam dövüş dinamikleri eklenince, The Witcher 3: Wild Hunt, oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Oyun, yeni çıkan oyunlara göre hala güzel efektlere sahip. Modu indirmek istiyorsanız Nexus Mods isimli siteden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.