The Witcher 3 Redux modu için yeni sürüm yayında!

The Witcher 3 Redux modu sayesinde oyuna yer alan hasar modellemeleri daha gerçekçi bir hale geliyor. Hedef sisteminde oyunculara daha fazla özgürlük sunuyor. Aynı zamanda dövüş dinamiklerinde bazı yeniliklerde bulunuyor. Bu modun yayınlanan yeni sürümüyle birlikte oyuna hayatta kalma dinamikleri de eklendi. Yani Geralt zaman zaman susuyor veya karnı acıkabiliyor. Bu mod sayesinde oldukça geniş bir dünyası olan The Witcher 3: Wild Hunt daha da genişletiliyor.

The Witcher 3: Wild Hunt'ın yapımcısı CD Projekt'in aynı zamanda Cyberpunk 2077 isimli bir çalışması da devam ediyor. Bu oyunun The Witcher 3: Wild Hunt'dan daha geniş bir evrene ve daha derin RYO ögelerine sahip olacağı söyleniyor.