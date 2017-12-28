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    The Witcher 3 Redux modu için yeni sürüm yayında!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    Efsane oyun The Witcher 3: Wild Hunt modlarla yaşatılmaya devam ediyor. STELLAR7Project isimini kullanan mod yapımcısı, geliştirdiği The Witcher 3: Wild Hunt Redux modunu yayınladı. Bu mod sayesinde hedef sistemi daha özgür bir hal alıyor ve dövüş dinamiklerine yenilikler de ekleniyor.

    The Witcher 3 Redux modu sayesinde oyuna yer alan hasar modellemeleri daha gerçekçi bir hale geliyor. Hedef sisteminde oyunculara daha fazla özgürlük sunuyor. Aynı zamanda dövüş dinamiklerinde bazı yeniliklerde bulunuyor. Bu modun yayınlanan yeni sürümüyle birlikte oyuna hayatta kalma dinamikleri de eklendi. Yani Geralt zaman zaman susuyor veya karnı acıkabiliyor. Bu mod sayesinde oldukça geniş bir dünyası olan The Witcher 3: Wild Hunt daha da genişletiliyor. 

    The Witcher 3 Redux modu için yeni sürüm yayında

    The Witcher 3: Wild Hunt'ın yapımcısı CD Projekt'in aynı zamanda Cyberpunk 2077 isimli bir çalışması da devam ediyor. Bu oyunun The Witcher 3: Wild Hunt'dan daha geniş bir evrene ve daha derin RYO ögelerine sahip olacağı söyleniyor. 

    Etiketler: The Witcher 3: Wild Hunt Redux modu , Oyun
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