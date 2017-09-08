The Walking Dead artık tamamen bedava!

Telltale Games'in geliştirdiği ve 2012 senesinde yılın oyunu ödülünü alan The Walking Dead'in ilk sezonu, PC için bir süreliğine ücretsiz oldu.

Limitli sayıda ve kısa bir süreliğine Humble Bundle üzerinde ücretsiz olarak dağıtılan oyunu, buradan ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Oyun çok kısa bir süreliğine ve limitli kodlarla ücretsiz olarak dağıtıma sunuldu. Bu yüzden acele etmenizde fayda var.

Telltale Games'in geliştirdiği The Walking Dead oyununun son sezonu ise 2018'de tüm konsollar, PC ve mobil platformlar için satışa sunulacak.

Oyun normalde Humble Bundle üzerinde 24.99 dolara satışta.