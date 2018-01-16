The Walking Dead 9. sezonu yolda!

Robert Kirkman tarafından yaratılan The Walking Dead dünyası 2010 yılında televizyona taşınmıştı. Büyük ilgi gören yapım, Negan karakterinin hikayeye dahil edilmesi ile beklentileri giderek artırmıştı. Ama istenilen aksiyon seviyesine bir türlü ulaşılamıyordu. Bu sebeplerden dolayı sekizinci sezon reytingleri de giderek düşmüştü.

Sezon arası finalinde de kendini toparlayamayan The Walking Dead'in reytingleri azalmaya devam ediyordu. Bu reyting düşüklüğünden dolayı dizinin hayranları 9. sezonun çıkıp çıkmayacağı konusunda endişelenmeye başlamıştı. Dizinin yayıncısı AMC konu hakkında açıklama yaptı. Zombi temalı korku hikayesinin dokuzuncu sezonda devam edeceğini belirtti.