The Walking Dead 8. yeni sezon 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

The Walking Dead 8. sezonu ile ekranlara dönüyor. Yedi sezondur hem dünyada hem de ülkemizde de büyük bir ilgi gören The Walking Dead'in yeni sezonu dün akşam ilk bölümle başladı. Rick ve Neegan arasındaki mücadelenin her anını soluklarını tutarak takip eden izleyicilier, merakla The Walking Dead 8. sezon 2. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



The Walking Dead 8. Sezon 2. bölüm fragmanı dizinin resmi kanalı AMC tarafından henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ SEZON KAÇ BÖLÜM



Dizinin ilk 8 bölümü yılbaşına kadar yayınalacak. Sonrasında verilecek bir aranın ardından diğer sekiz bölüm de yayınlanmış olacak. Böylelikle 8. sezon 16 bölümle tamamlanmış olacak.