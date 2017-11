The Walking Dead 8. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

The Walking Dead 8. sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi gören The Walking Dead 8. sezon son bölümü hafızalardaki yerini korurken yeni görüntüler geldi. The Walking Dead 8. sezon 3. bölüm ile izleyenlere korku ve gerilim dolu anlar yaşattı. Yeni sezonda Negan'la durumları eşitleyen Rick ve ekibi varını yoğunu ortaya koymaya başladı. Rick‘in liderlik ettiği grupla Saviors arasındaki mücadelenin devam edeceğini gözler önüne seren yeni fragmana ise savaş ortamı damga vurdu. Bir yandan zombilerin bir yandan da Carol’un zor durumu dikkat çekti.

The Walking Dead 8. sezon 4. yeni bölüm fragmanı



The Walking Dead 8. sezon 4. bölüm ile 13 Kasım‘da seyircilerin karşısına çıkacak. Sekizinci sezon bölümleri orijinal yayından 24 saat sonra FX ekranlarında olacak.