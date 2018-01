'The Shape of Water' 13 dalda lider

Adaylar, Samuel Goldwny Tiyatrosu’nda Akademi Başkanı John Bailey’in açılış konuşmasının ardından Tiffany Haddish ve Andy Serkis tarafından açıklandı.





‘Shape of Water’ tam 13 dalda aday gösterilerek bu yılın rekorunu ele geçirdi. Onu, sekiz dalda aday olan ‘Dunkirk’ ile yedi dalda aday gösterilen ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’ izledi.





Meryl Streep ise Hollywood’un Oscar adayları tarihine adını yine yazdırdı. Streep, bu yıl da ‘The Post’ filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday oldu. Bu ünlü oyuncunun 21’inci adaylığı.





Fatih Akın’ın Altın Küre ödülü kazanan ‘In The Fade’ adlı filmi ise yabancı dilde en iyi film adayları arasına giremedi.





Ödüller, 4 Mart’ta gerçekleştirilecek ve Amerikalı komedyen, televizyoncu Jimmy Kimmel’ın sunacağı ödül töreninde sahiplerine verilecek.