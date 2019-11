The İstanbul 2. Etap Daireleri Satışta!

Cadde mağazaları, sosyal tesisleri, geniş yeşil alanları ile ayrıcalıklı bir yaşam imkanı sunan The İstanbul Veliefendi’de siz de daire sahibi olmak için acele edin!..



“The İstanbul 2.Etap’ta sunulan 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri, mutlu bir yaşam için ev sahipliği yapıyor.”



KOMŞUNUZ ŞEHİR PARKI, MANZARANIZ KAZANÇ!

Bölgede oluşacak şehir parkıyla değerini daha da katlayan ve bölgenin tam merkezinde konumlanan The İstanbul Veliefendi, Türkiye’nin en büyük şehir parkı olacak ilk etabı 500 dönümlük parkın hemen bitişiğinde yer alıyor.



48.000 m2 ’nin sadece peyzaj alanına ayrıldığı The İstanbul; geniş sosyal yaşam alanlarıyla da öne çıkıyor. Açık ve kapalı yüzme havuzlarından kapalı otopark, çeşitli spor alanları, kafeterya, fitness salonu, sauna, hamam, kreş ve kameralı güvenlik sistemine konforlu ve huzurlu bir hayat 2.Etapta sizleri karşılıyor.



EV DEDİĞİN ULAŞILIR OLMALI!



İstanbul’un tüm ana ulaşım ağlarına entegre, Marmaray ve Avrasya tünelinin yanı başında bulunan The istanbul; birkaç dakikalık mesafede bulunan deniz otobüsü, metrobüs, otobüs, tramvay ve metro gibi toplu taşıma araçlarına yakınlığıyla ulaşım açısından da avantajlı bir konumda bulunuyor.



E5 Otoyolu ve sahil yoluna olan yakınlığı da The İstanbul Veliefendi’yi ayrıcalıklı kılıyor.



The İstanbul Veliefendi; Atatürk Havalimanı’na 8 km, Merter’e 2 km, Bakırköy’e 1 km, Topkapı’ya 4 km ve sahil yoluna 1 km mesafede yer alıyor.



