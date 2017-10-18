The Independent: "Kürtlerin tarihindeki en büyük felaketlerden biri"

Cockburn, Peşmerge'nin Irak güçleri karşısında çekilmesini, 'Kürtlerin tarihindeki en büyük felaketlerden biri' olarak tanımladı. Cockburn yazısında şu ifadelere yer verdi: "Kürtler Bağdat'la aralarında uzun süredir tartışma konusu olan alanlardan çekildikleri için, son üç içinde topraklarının yüzde 40'ını kaybetmiş olabilirler.

"İki ana Kürt partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Pazar günü yaptıkları toplantıda, çekilmekten başka seçenekleri olmadığı konusunda anlaştıkları netlik kazanıyor.

"İlerleyen Irak güçlerine karşı savaşmak için çok zayıf olduklarını biliyorlardı ve yardım isteyecekleri bir müttefikleri yoktu. Kürt liderler şimdi bu fiyaskoyla ilgili birbirini suçluyor. Bu, Kürtlerin tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayda geçecek.

"Peşmerge, Kerkük kenti yakınlarında elinde tuttuğu iki petrol sahasını da terk etti. Böylece, 2003'teki ABD işgali ve Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yanaki tüm toprak kazanımlarını teslim etmiş oldu. Kerkük'teki petrol yataklarına sahip olmanın, Kürtlerin ekonomik bağımsızlıklarına erişimleri açısından gerekli olacağı düşünülüyordu".

'BARZANİ KAZANAMAYACAĞI BİR MEYDAN OKUMAYA GİRİŞTİ'

Cockburn, ortadaki duruma, IKYB (Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi) Başkanı Mesud Barzani'nin kazanamayacağı bir mücadeleye girmesinin neden olduğunu savunuyor:

"Birçok Kürt, İranlıların ve İran Devrim Muhafızları'nın Bağdat hükümetini manipüle ettiğini ve Kürt partilerinin de ortaya bu sonucu çıkardığını düşünecek.

"İran, Bağdat hükümetinin güçlenmiş, Mesud Barzani'nin ise zayıflamış olmasından memnun kalacak. Ancak komplo teorilerine gerek yok. Gerçekte olan şuydu ki, Barzani kazanamayacağı bir meydan okumaya girişti".