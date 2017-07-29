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    Son dakika: Türk polisine 'Çatışmadım' diyen İngiliz ile ilgili şok iddia

    Hürriyet Haber
    29 Temmuz 2017 - 11:38Son Güncelleme : 29 Temmuz 2017 - 12:44

    İngiltere'de yayımlanan The Independent gazetesi, Didim'de kız arkadaşıyla birlikte tatil yaparken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Joe Robinson'un eski bir İngiliz askeri olduğunu ve Suriye'de terör örgütü YPG saflarında DEAŞ'a karşı savaştığını yazdı. Joe Robinson, gözaltına alındıktan sonra Türk polisine verdiği ifadede YPG'den silah eğitimi aldığını ancak hiçbir çatışmaya katılmadığını iddia etmişti.

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçen 26 Temmuz’da İngiltere vatandaşı Joe Robinson'ı, Türk asıllı Bulgar vatandaşı Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A.’yı gözaltına almıştı. 

    İfadeleri alınan şüphelilerden Robinson, 2015 yılında örgüte tıbbi yardımda bulunmak üzere Suriye’ye gittiğini ve 3 ay kaldığını belirtip, "YPG’den silah eğitimi aldım ancak herhangi bir çatışmaya girmedim. Daha sonra buradan ayrılarak İngiltere’ye döndüm. 10 gün kadar önce Miya Rojkan. ve annesi V.P.R.A. ile birlikte tatil amacıyla Türkiye’ye geldik" ifadesini kullanmıştı. 

    İNGİLTERE'DE DE TERÖR SUÇLAMASI GÖRDÜ

    İngiliz The Independent gazetesinde yer alan haberde ise Joe Robinson'un Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor. 2012 yılında İngiliz ordusuna bağlı olarak Afganistan'da bulunan Joe Robinson'un, 2015 yılında Manchester Havaalanı'nda terörizm suçlamaları nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Robinson'un gözaltına alınmadan önce Suriye'de DEAŞ'a karşı savaştığı ifade ediliyor.

    Son dakika: Türk polisine Çatışmadım diyen İngiliz ile ilgili şok iddia

    Joe Robinson ve Mira Rojkan

    "MAİL ATTILAR"

    The Independent'a konuşan Mira Rojkan ise, "Korkunçtu. Bizim Türkiye'de bir şeyler yapmak  üzere teröristler olduğumuzu ifdade eden eposta aldıklarını söyledikler. Bu epostanın kimden geldiğini söylemediler. Annemle birlikte tatil yaparken bizi sahilde gözaltına aldılar" ifadesini kullandı. 

     

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    Etiketler: antalya , gözaltı , ypg
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