The Crew 2'nin çıkış tarihi belli oldu!

Ubisoft'un Gamescom 2017'de yaptığı duyuruya göre The Crew 2, 16 Mart 2018 tarihinde PS4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek. Oyunda karada, denizde veya havada yarışabileceksiniz. The Crew 2'nin "Fast Fav" adlı özelliğiyle kara, deniz ve hava araçları hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz.

Oyunu ön sipariş verenler Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 ve Harley-Davidson Iron 883 2017'ye sahip olabilecek. 69.99 dolarlık The Crew 2 Deluxe Edition içinde The Crew 2 Motor Sporları Paketi bulunacak. Paket içeriğinde ise Ford F-150 Raptor 2017, Abarth 500 2008 canavar kamyon, Pilatus PC-21 uçak ve avatarınınız özelleştirebilecğiniz üç kıyafet bulunuyor.

Oyunun Gold sürümü bulunacak. Bu sürüm yukarıda saydığımız tüm eklentilerin yanında Season Pass'i ve oyuna 13 Mart 2018'de yani 3 gün erkenden erişim sunacak.