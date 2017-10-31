Thames’e atlayınca sokaklardan kurtuldu

ADAN Abobaker, Kasım 2010’da boğulmakta olan bir kadını kurtarmak için Thames Nehri’ne atlamıştı. Vücut ısısı aşırı düşen Abobaker’in kıyafetleri ve eşyaları hırsızlar tarafından çalınmıştı. Kadını kurtarmak için gösterdiği cesaretiyle ‘en yüksek vatandaşlık ödülü’ne layık görülen Abobaker, bu olaydan dolayı bir işe ve maaşa da kavuştu.

Evening Standard’ın haberine göre, artık Londra’daki Borough Pazarı’nda bir kahve standında espresso ustası olarak çalışan Adan Abobaker, “Sonunda tünelin sonundaki ışığı görebiliyorum. Bu iş bana bir amaç veriyor. Artık sürekli hayatta kalma modunda değilim ve bu işin ilerde tam zamanlı olarak çalışmama imkan sağlamasını umuyorum. Daha önce aşçılık eğitimi almıştım ve tekrar o alana dönmeyi çok isterim” dedi.

Abobaker’ın yeni işi, genellikle evsizlerin, dilenirken “Bozuk para lütfen” anlamında kullandıkları ‘Change Please’ adı verilen ve evsiz insanları espresso ustası olarak eğiten bir proje kapsamında bulundu.

Change Please projesi iş imkanlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine Londra’da yaşayabilecekleri bir ücret, banka hesabı ve terapi gibi birçok olanak sunuyor.

BİR DAHA GÖRÜŞMEMİŞLER

Abobaker, 2010 yılından beri hayatını kurtardığı kadını görmediğini, kadının ‘hayatına devam etmesinin’ en iyisi olduğunu; ancak, olanak sağlanırsa görüşmekten mutlu olacağını söyledi.

Londra’da 2001 yılından iş bulana kadar sokakta ‘zor’ koşullarda yaşadığını belirten Abobaker, artık yaşamını bir hostelde sürdürdüğüne işaret ederek, “Herkes Londra sokaklarına bir maaş çeki uzaklıkta” dedi.