TGD’nin nabız yoklamasından ne çıktı?

CDU/CSU, SPD, Sol Parti, Yeşiller, FDP ve AfD’li 1.779 adaya politik katılım, göç, vatandaşlık hakları, eğitim, ayrımcılık ve çalışma alanıyla ilgili 18 soru yönelten TGD, 760 adaydan yanıt aldı. Ama en garip yanıtı bazı AfD adayları verdi.

TGD Eşbaşkanları Gökay Sofuoğlu ile Atila Karabörklü, düzenledikleri basın toplantısıyla, çalışmayı ve gelen yanıtları ve Almanya’daki seçim atmosferini değerlendirdi. Sofuoğlu, “TGD olarak adaylara ağırlıklı olarak çeşitlilik kazanan toplumun oluşumuna ne tür katkılar yapabileceklerini sorduk. Her partiden adaylara bir soru anketi gönderdik. Bazı AfD adaylarından ‘Siz nasıl olur da bize böyle bir şey sorabilirsiniz. Memleketinize gidin’ gibi cevaplar geldi” diye konuştu.

YEREL SEÇİM HAKKINA NASIL BAKIYORLAR?

Atilla Karabörklü ise “Yerel seçim hakkının Alman ve AB üyesi ülke vatandaşları olmayanlara da tanınmasına Sol Parti, SPD ve Yeşiller neredeyse yüzde 100 oranında olumlu bakıyor. Sağ ve muhafazakar partiler AfD ile CDU/CSU büyük oranda yerel seçim hakkının göçmenlere verilmesine karşı” diye konuştu.